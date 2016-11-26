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Ушел из жизни вечный команданте Фидель Кастро

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Ушел из жизни вечный команданте Фидель Кастро

26.11.2016 12:51 / В мире / Прочли: 122 человек

Скончался легендарный лидер Кубинской революции Фидель Кастро, бывший на протяжении свыше трех десятков лет неизменным главой Республики Куба. О смерти брата известил население страны и весь мир нынешний руководитель Кубы Рауль Кастро. 

В возрасте 90 лет вечером в пятницу, 25 ноября, скончался один из лидеров Кубинской революции, многолетний руководитель Республики Куба, вечный команданте Фидель Кастро, еще при жизни ставший легендой. Вклад этого человека в мировую историю неоспорим, хотя и расценивается историками по-разному. С ним канула в прошлое целая эпоха...

О кончине знаменитого брата объявил с экранов телевизоров кубинцам и всему мировому сообществу действующий глава Республики Куба Рауль Кастро. В своем обращении по национальному телевидению он сказал, что тело лидера революции согласно его воле будет кремировано. О похоронах объявят в ближайшие часы.

Как известно, в 50-е годы минувшего столетия молодой Фидель Кастро стал во главе борьбы против режима кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. Потерпев неудачу при штурме казарм Монкада в 1953 году, он получил 15 лет тюрьмы, но освободился, будучи амнистированным, в 1955-м. В Мексике Кастро смог сформировать революционный отряд и со свежими силами начал новый этап борьбы с диктатурой. В 1956 году повстанцы прибыли к побережью Кубы на легендарной яхте «Гранма» («Аврора» Кубинской революции). Эта вылазка положила начало партизанской войне, завершившейся позорным и спешным побегом Батисты из страны.

После триумфа революции в 1959-м Фидель Кастро оставался неизменным главой Кубы на протяжении трех десятилетий, занимая сначала пост председателя Государственного совета, а затем главы Совета министров и первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы.

В 2006 году кубинского лидера в критическом состоянии госпитализировали, он длительное время провел в больничной постели. В 2008 году его официально на всех высоких государственных постах сменил младший брат Рауль. 13 августа текущего года Кастро-старший отметил 90-летие.

 Текст: Е. Скобелева 

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