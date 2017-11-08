Транслировать Евровидение-2018 будет Первый канал

Трансляция будет проходить среди стран-членов Европейского вещательного союза «Евровидение». Напомним, что сам конкурс Евровидении-2018 состоится мае 2018 года в Португалии. В нем будут участвовать 42 европейских государства, в том числе Россия.



Обнародовано сообщение на официальном сайте телеканала по поводу трансляции мероприятия. Оно будет носить следующий характер: - «в пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, зафиксировано, что показывать «Евровидение-2018» в России будет Первый канал».





Текст: Т. Сокот



