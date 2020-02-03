Турецкие солдаты погибли в результате обстрела сирийской армии в Идлибе

Турция сообщила, что четыре турецких солдата были убиты и девять ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в северо-западной провинции Идлиб.



В ответном огне погибло до 35 сирийских солдат.

Тысячи людей бежали от наступления сирийских войск и их российских покровителей на последний оплот оппозиции в Идлибе.

Многие мирные жители двинулись к границе с Турцией.

Турция заявила, что ее войска в Идлибе были там, чтобы предотвратить столкновения, и что их позиции были заранее согласованы.

Напомним, что Турция и Россия, ключевой союзник президента Сирии Башара Асада, подписали соглашение об деэскалации Идлиба в 2018 году, но оно часто нарушалось.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Россию «не стоять на нашем пути», ссылаясь на то, что Анкара имеет дело с Дамаском по поводу обстрела.

Текст: Т. Сокот



