Турецкие солдаты погибли в результате обстрела сирийской армии в Идлибе
03.02.2020 11:50 / В мире / Прочли: 337 человек
Турция заявляет, что ее солдаты размещены в Идлибе, чтобы предотвратить там столкновения.
Турция сообщила, что четыре турецких солдата были убиты и девять ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в северо-западной провинции Идлиб.
В ответном огне погибло до 35 сирийских солдат.
Тысячи людей бежали от наступления сирийских войск и их российских покровителей на последний оплот оппозиции в Идлибе.
Многие мирные жители двинулись к границе с Турцией.
Турция заявила, что ее войска в Идлибе были там, чтобы предотвратить столкновения, и что их позиции были заранее согласованы.
Напомним, что Турция и Россия, ключевой союзник президента Сирии Башара Асада, подписали соглашение об деэскалации Идлиба в 2018 году, но оно часто нарушалось.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Россию «не стоять на нашем пути», ссылаясь на то, что Анкара имеет дело с Дамаском по поводу обстрела.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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