Голландские ученые: продолжительность жизни человека ограничена

Респондентами выступили приблизительно 75 000 голландцев, чей точный возраст был зарегистрирован на момент смерти. Обратим внимание, что статистические данные анализировали представители представители университетов Эразма в Тилбурге и Роттердаме, закрепив максимальный срок жизни женщин в возрасте 115,7 лет. У мужчин этот показатель чуть ниже - 114,1 год, информирует общественность профессор Джон Эйнмал, один из трех ученых, кто занимался этой научной разработкой.



Эйнмал сказал, что “конечно, средняя продолжительность жизни увеличилась”, обращая внимание на то, что число людей, которым исполнилось 95 лет, в Нидерландах почти утроилось. «Тем не менее, максимальный потолок сам по себе не изменился», - сказал он.

Продолжительность жизни - термин, который используется, что показать, как долго живет человек, а средняя продолжительность жизни - показатель социального благосостояния общественности и того, что можно ожидать.

Эйнмаль и его коллеги оспаривали выводы, сделанные на основе использования статистического бренда под названием «Теория экстремальных значений». Все вместе они считают, у этой теории нет ничего общего с максимальной продолжительностью жизни.

Текст: Т. Сокот



