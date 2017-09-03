Голландские ученые: продолжительность жизни человека ограничена
03.09.2017 21:03 / Наука / Прочли: 648 человек
Голландские исследователи заявили, что, хотя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, за последние 30 лет не наблюдалось существенного изменения максимальной продолжительности жизни.
Респондентами выступили приблизительно 75 000 голландцев, чей точный возраст был зарегистрирован на момент смерти. Обратим внимание, что статистические данные анализировали представители представители университетов Эразма в Тилбурге и Роттердаме, закрепив максимальный срок жизни женщин в возрасте 115,7 лет. У мужчин этот показатель чуть ниже - 114,1 год, информирует общественность профессор Джон Эйнмал, один из трех ученых, кто занимался этой научной разработкой.
Эйнмал сказал, что “конечно, средняя продолжительность жизни увеличилась”, обращая внимание на то, что число людей, которым исполнилось 95 лет, в Нидерландах почти утроилось. «Тем не менее, максимальный потолок сам по себе не изменился», - сказал он.
Продолжительность жизни - термин, который используется, что показать, как долго живет человек, а средняя продолжительность жизни - показатель социального благосостояния общественности и того, что можно ожидать.
Эйнмаль и его коллеги оспаривали выводы, сделанные на основе использования статистического бренда под названием «Теория экстремальных значений». Все вместе они считают, у этой теории нет ничего общего с максимальной продолжительностью жизни.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Каталонии стреляли возле избирательного участка. Имеются раненые
01.10.2017 01:07 / ПроисшествияВ автономной области Испании, которая изъявила желание отделиться, случилась стрельба возле избирательного уча...
«Секса в большом городе-3» не будет по вине актрисы, сыгравшей Саманту
30.09.2017 23:05 / КиноПродолжения любимого женщинами всего мира сериала не предвидится из-за излишней требовательности Ким Кэтролл, ...
В результате новых авиаударов в Сирии погибли по крайней мере 28 мирных жителей
30.09.2017 21:33 / ПроисшествияПо меньшей мере 28 гражданских стали жертвами бомбардировок в Сирийской Арабской Республике....
В Конго крушение потерпел военный самолет. Есть жертвы
30.09.2017 20:58 / ПроисшествияВоенный бот разбился в Африке. Экипаж погиб....
Российские ученые провернули аферу столетия на макаках: прикарманили полмиллиарда рублей!
30.09.2017 20:37 / ОбществоПри закупке обезьян для российской академии наук присвоили крупную сумму выделенных государством средств. Науч...
Испанские полицейские заблокировали центр коммуникаций правительства Каталонии
30.09.2017 19:26 / ПолитикаПолиция Испании в субботу, 30 сентября, взяла под контроль центр коммуникаций правительства Каталонии....
Американский сенат продемонстрировал единодушие в выборе посла в России
29.09.2017 23:52 / ПолитикаСенат Соединенных Штатов Америки единогласно утвердил Джона Хантсмана послом в Российской Федерации....
В редакции издания «Лента.ру» устроили погром неизвестные
29.09.2017 23:25 / ПроисшествияВ офисе весьма популярного среди россиян интернет-издания Lenta.ru побывали злоумышленники....
Мексику опять жестко встряхнуло
29.09.2017 23:00 / В миреЛатиноамериканскую многострадальную страну опять раскачивает землетрясение магнитудой в 5,6 балла....
В России готовятся блокировать «Фейсбук»
29.09.2017 22:05 / ПолитикаРоскомнадзор пригрозил американской социальной сети «Фейсбук» блокированием: надзирательному ведомству не нрав...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар