Блогерша Божена Рынска позлорадствовала по поводу гибели журналистов при падении Ту-154





Таким образом Рынска не завуалированно порадовалась смертям при крушении воздушного судна сотрудников телеканала НТВ, с которым у нею в прошлом случился конфликт.





В своем "Фейсбуке" журналистка написала в связи с трагической гибелью коллег: "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?".





Чуть позднее эту циничную запись в соцсети Рынска, очевидно, испугавшись бурной реакции со стороны пользователей, "подтерла". Вместо нее появились следующие строки: "Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса".





Напомним, на борту рухнувшего в черное море самолета находилось девять журналистов, трое из них работали на НТВ. Это корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.





Текст: Е. Скобелева