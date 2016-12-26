Блогерша Божена Рынска позлорадствовала по поводу гибели журналистов при падении Ту-154
26.12.2016 18:56 / Шоу-бизнес / Прочли: 281 человек
Известный российский светский обозреватель, колумнист нескольких престижных изданий, блогер (ведет страницу в "Живом журнале") и даже в некотором роде писательница (в свое время ее книга "Слава Богу, я VIP" наделала немного шуму), опубликовала на своей странице в социальной сети пост, неуважительный по отношению к погибшим при аварии Ту-154.
Автор выразила сожаление по поводу того, что в ужасной авиакатастрофе, унесшей жизни 92 людей, погибли "музыканты", все участники "прекрасного ансамбля" (подразумевала Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, летевший на злополучном борту почти что всем составом). Но тут же поблагодарила "боженьку" за "бонус в виде съемочной группы НТВошек".
Таким образом Рынска не завуалированно порадовалась смертям при крушении воздушного судна сотрудников телеканала НТВ, с которым у нею в прошлом случился конфликт.
В своем "Фейсбуке" журналистка написала в связи с трагической гибелью коллег: "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?".
Чуть позднее эту циничную запись в соцсети Рынска, очевидно, испугавшись бурной реакции со стороны пользователей, "подтерла". Вместо нее появились следующие строки: "Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса".
Напомним, на борту рухнувшего в черное море самолета находилось девять журналистов, трое из них работали на НТВ. Это корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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