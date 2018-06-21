В результате ДТП под Воронежом с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек

В результате ДТП травмированы шесть человек. Эта информация принадлежит региональным экстренным службам.







Известно, что между собой столкнулись "ПАЗик" 124-го маршрута и Škoda. Всего пострадало шесть человек. Детей среди них нет.

Текст: Т. Сокот



