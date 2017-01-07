При пожаре в ресторане-мотеле на северо-востоке Москве погибли три человека
Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в гостинице-ресторане, расположенном на северо-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по столице, дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ - "Нарушение требований пожарной безопасности".
Отмечается, что следствие рассматривает разные версии
возгорания, среди которых – бытовая, техническая и другие. Для установления
точной причины гибели трех людей будет назначен ряд экспертиз.
Возгорание произошло утром 7 января в доме №55 по
Ярославскому шоссе. В двухэтажном здании на первом этаже находился ресторан, а
на втором – гостиничные номера. Из дома спасатели эвакуировали девять человек. Троих
спасенных пришлось госпитализировать, шестерым – оказали медицинскую помощь на
месте.
Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине. Позже стало
известно, что количество погибших в пожаре увеличилось до трех. Здание значительно
повреждено огнем.
Текст: Е. Скобелева