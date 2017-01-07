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При пожаре в ресторане-мотеле на северо-востоке Москве погибли три человека

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При пожаре в ресторане-мотеле на северо-востоке Москве погибли три человека

07.01.2017 16:33 / Происшествия / Прочли: 159 человек

Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в гостинице-ресторане, расположенном на северо-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по столице, дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ - "Нарушение требований пожарной безопасности".

Отмечается, что следствие рассматривает разные версии возгорания, среди которых – бытовая, техническая и другие. Для установления точной причины гибели трех людей будет назначен ряд экспертиз.

Возгорание произошло утром 7 января в доме №55 по Ярославскому шоссе. В двухэтажном здании на первом этаже находился ресторан, а на втором – гостиничные номера. Из дома спасатели эвакуировали девять человек. Троих спасенных пришлось госпитализировать, шестерым – оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине. Позже стало известно, что количество погибших в пожаре увеличилось до трех. Здание значительно повреждено огнем.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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