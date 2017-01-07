При пожаре в ресторане-мотеле на северо-востоке Москве погибли три человека

Отмечается, что следствие рассматривает разные версии возгорания, среди которых – бытовая, техническая и другие. Для установления точной причины гибели трех людей будет назначен ряд экспертиз.



Возгорание произошло утром 7 января в доме №55 по Ярославскому шоссе. В двухэтажном здании на первом этаже находился ресторан, а на втором – гостиничные номера. Из дома спасатели эвакуировали девять человек. Троих спасенных пришлось госпитализировать, шестерым – оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине. Позже стало известно, что количество погибших в пожаре увеличилось до трех. Здание значительно повреждено огнем.

Текст: Е. Скобелева