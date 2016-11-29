Президент Южной Кореи выразила готовность покинуть свой пост

Пак Кын Хе обратилась к народу возглавляемой ею страны с телеэкранов с заявлением о своей готовности уйти в отставку. Президент Южной Кореи, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, попросила у сограждан прощения за свои промахи, в частности за коррупционный скандал, и выразила готовность сложить с себя полномочия главы азиатского государства, если такое решение примет парламент и разработает безопасный способ передачи власти преемнику.





Таким образом, южнокорейский лидер поручила решить ее судьбу законодательному органу — Национальному собранию Республики Корея. Оппозиционные политические силы расценили данный шаг Пак Кын Хе как попытку оттянуть время избежать ответственности.Оппозиция собирается добиваться импичмента президента.