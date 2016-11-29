Президент Южной Кореи выразила готовность покинуть свой пост
29.11.2016 11:57 / Политика / Прочли: 115 человек
Действующая глава Республики Корея (именно так звучит официальное название государства) Пак Кын Хе заявила, что готова покинуть занимаемую должность, если так постановит парламент страны. Таким образом, женщина-политик, возглавляющая Южную Корею, вверила свою дальнейшую судьбу в руки парламентариям.
Пак Кын Хе обратилась к народу возглавляемой ею страны с телеэкранов с заявлением о своей готовности уйти в отставку. Президент Южной Кореи, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, попросила у сограждан прощения за свои промахи, в частности за коррупционный скандал, и выразила готовность сложить с себя полномочия главы азиатского государства, если такое решение примет парламент и разработает безопасный способ передачи власти преемнику.
Таким образом, южнокорейский лидер поручила решить ее судьбу законодательному органу — Национальному собранию Республики Корея. Оппозиционные политические силы расценили данный шаг Пак Кын Хе как попытку оттянуть время избежать ответственности.Оппозиция собирается добиваться импичмента президента.
Напомним, несколько дней назад пребывающая в оппозиции к действующей власти Демократическая партия Южной Кореи объявила о намерении инициировать вопрос об импичменте подозреваемой в коррупции Пак Кын Хе перед парламентом.
«Я полагаюсь на парламент во всем, что касается моего будущего, включая сокращение моего срока правления, — сказала Пак Кын Хе в ходе телевизионного обращения к корейцам. — Я готова покинуть свой пост соответственно закону, едва лишь правящая и оппозиционные партии сформулируют план, позволяющий свести к минимуму политические волнения и избежать вакуума власти».
«Я полагаюсь на парламент во всем, что касается моего будущего, включая сокращение моего срока правления, — сказала Пак Кын Хе в ходе телевизионного обращения к корейцам. — Я готова покинуть свой пост соответственно закону, едва лишь правящая и оппозиционные партии сформулируют план, позволяющий свести к минимуму политические волнения и избежать вакуума власти».
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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