О том, что более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразили коронавирусом

Его сообщение носит следующий характер: "Согласно статистическому исследованию о заражении населения COVID-19, 33% гуаякильцев уже инфицированы".

Речь идет о мэре столь крупного города Эквадора Гуаякиль Синтия Витери. Он ранее в своем микроблоге в Твиттере, написал, что более чем 30% жителей мегаполиса заразится COVID-19.

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