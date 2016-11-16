В Новой Зеландии продолжают эвакуировать людей из пострадавшего от землетрясения района Каикора

Новозеландские военные приняли решение эвакуировать более 600 туристов, которые находятся в городке Каикора. Именно этот городок после произошедшего в ночь с воскресенья на понедельник мощного землетрясения оказался отрезанным от внешнего мира.







Последствия случившегося прокомментировал представитель министерства обороны страны. Он сообщил, что к расположенному на побережье Каикора подошел десантный корабль "Кентербери" (HMNZS Canterbury). Он может взять на свой борт приблизительно 500 человек. Еще около 100 человек эвакуируют вертолетами.





К этому времени новозеландские военные моряки доставили жителям Каикора питьевую воду, а также запасы, которые были на исходе, продукты и необходимые медикаменты.





На протяжении 60 часов, которые прошли со времени землетрясения магнитудой 7,5, Новозеландская национальная сейсмологическая служба GeoNet уже успела зарегистрировать свыше 2 тыс. повторных подземных толчков на острове Южный. Кстати, приблизительно треть из них случилась в 30-40 км от Каикора.





Несколько слов о районе Каикора. Он находится на востоке острова Южный. С внешним миром его связывает протянувшееся вдоль берега шоссе. Очень много участков здесь оказались погребены под оползнями. В городке живет приблизительно 2 тыс. человек. Он очень популярен среди туристов местом наблюдения за дельфинами и китами.





Текст:

Т. Сокот



