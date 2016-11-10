Режим КТО ввели в городе Баксан, Кабардино-Балкария

В городе Баксан Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня ввели режим контртеррористической операции (КТО). Это сообщение ФСБ республики.







В ведомстве сообщили следующее: - "решением руководителя Управления ФСБ по КБР Олега Устова с 12:40 мск на территории города Баксан введен режим контртеррористической операции".





Одновременно это событие прокомментировали в правоохранительных органах республики, сообщив, что "режим контртеррористической операции введен по границам улиц Чемазокова и Шогенцукова в городе Баксане. Идет поиск боевиков, которые, по поступившей информации, скрываются в одном из частных домов".





Согласно информации УФСБ, в период проведения КТО на той территории, что указана, вплоть до особого распоряжения будет действовать ряд специальных мер, а также временных ограничений.





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Т. Сокот



