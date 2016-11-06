Происшествие в дунайской дельте: между собой столкнулись два прогулочных судна

На Дунае произошел следующий инцидент: между собой столкнулись сразу два туристических судна. Происшесвие произошло рядом с румынским туристическим комплексом "Миля 35".







Участники происшествия - 14 человек. Они совершали экскурсию по дунайской дельте на моторных плавсредствах.





В результате случившегося есть пострадавшие - шестеро человек. Это врачи из соседней Молдавии. Троих из них госпитализировали в уездной больнице неотложной помощи, город Тулча. Два дня назад двое из них выписались. Того пострадавшего, кто находился в коме, перевезли на скорой помощи в Констанцу.





Происшествие прокомментировал префект уезда Тулча Кристиан Йордан. Он сообщил, что катер, врезавшийся в туристическое судно, в котором было 11 человек, покинул место инцидента. Однако, немного позже его задержали уездные правоохранительные органы.





В настоящий момент ведется расследование всех обстоятельств случившегося.

Правоохранительные органы обратили внимание на то, что это самое крупное происшествие на Дунае с начала года.





Текст:

Т. Сокот



