Землетрясение, магнитуда которого составила 7,8, случилось в Карибском море рядом с северным побережьем Гондураса

Землетрясение, магнитуда которого 7,8, случилось в ночь на среду в Карибском море, северное побережье Гондураса. Это сообщение принадлежит Геологической службе США.



Ее данные таковы, что эпицентр подземных толчков расположился в 203,8 километра на север от населенного пункта Барра-Патука. Очаг залег на глубине приблизительно 33 километров.

В Тихоокеанском центре по предупреждению цунами сообщили о том, что возникновение цунами вполне реально в радиусе тысячи километров от эпицентра стихии.

Какая-либо информация о возможных разрушениях и жертвах сейчас отсутствует. .

Текст: Т. Сокот



