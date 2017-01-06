Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Скандальной вдове миллиардера прекратили выплачивать ежемесячные алименты

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

Скандальной вдове миллиардера прекратили выплачивать ежемесячные алименты

06.01.2017 21:03 / Шоу-бизнес / Прочли: 180 человек

76-летняя американка Джоселин Вильденштейн, известная по многочисленным пластическим операциям, заявила, что семья ее бывшего мужа прекратила выплачивать ей алименты. С арт-дилером миллиардером Алеком Вильденштейна она жила в браке почти 20 лет. Развод оформили в 1999-м, когда Джоселин узнала о романе мужа с российской фотомоделью.

Джоселин получила 2,5 миллиона долларов за согласие на развод и договор о постепенной  выплате еще 100 млн. Алек Вильденштейн умер в 2008-м. Его наследники сначала уменьшили размер выплат скандальной экс-жене. А в начале января и вовсе заморозили счета, заявив, что Джоселин получила уже всю положенную сумму.

Богатейшая дама США рассказала, что ежемесячно получала 110 тысяч долларов. С мая прошлого года родственники бывшего уменьшили выплаты, а сейчас – полностью закрыли доступ к счетам.

Экстравагантная женщина жалуется, что ей не хватает денег даже на еду. А о путешествиях, визитах к косметолога и дантисту она вовсе забыла. «За столько лет брака с миллиардером я заработала на обеспеченную старость», - возмущается обиженная вдова

В интервью Джоселин поведала, что в год тратит 555 тысяч долларов на еду и 62 тысячи – на телефон. Также немалые деньги ей нужны на содержание двух домашних тигров, живущих в бронированной клетке. Пенсионерка, привыкшая к роскоши, намерена продать свое недвижимое имущество и требовать алиментов от дочери.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
SpaceX планирует первый после аварии запуск Falcon 9 SpaceX планирует первый после аварии запуск Falcon 9
09.01.2017 12:01 / В мире
Он состоится не раньше 14 января. SpaceX намерена использовать Falcon 9 и вывести на орбиту 10 новейших телеко...
Число жертв увеличилось в Таиланде до 19 человекЧисло жертв увеличилось в Таиланде до 19 человек
09.01.2017 11:55 / Происшествия
В Таиланде до сих пор проливные дожди. Под водой оказались более 4 тыс. населенных пунктов. Напомним, что в 10...
Пожар в ангаре на юго-западе Москвы удалось локализоватьПожар в ангаре на юго-западе Москвы удалось локализовать
09.01.2017 11:31 / Происшествия
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. ...
В аэропорт Сургута по технической причине вернулся самолет Airbus A320В аэропорт Сургута по технической причине вернулся самолет Airbus A320
09.01.2017 11:25 / Происшествия
В аэропорту Сургута сообщили, что рейс из Сургута в Москву отменили. Все пассажиры переоформлены на другие рей...
В двух ДТП в Башкирии погибли сразу пять человек В двух ДТП в Башкирии погибли сразу пять человек
09.01.2017 11:16 / Происшествия
Речь идет о двух автомобильных авариях в Башкирии. Это были серьезные ДТП, в результате которых погибли пять ч...
В Таиланде туристы не могли покинуть затопленный остров СамуиВ Таиланде туристы не могли покинуть затопленный остров Самуи
09.01.2017 11:09 / Происшествия
Очевидцы прокомментировали, что проливные дожди до сих пор на Самуи не прекращаются. Они и так продолжались дв...
Происшествие в аэропорту Гомеля: за пределы взлетной полосы выкатился самолет Происшествие в аэропорту Гомеля: за пределы взлетной полосы выкатился самолет
09.01.2017 10:00 / Происшествия
В самолете находились три члена экипажа и четыре пассажира. Пострадавшие среди них отсутствуют. ...
Более тридцати заключенных нашли мертвыми в одной из тюрем Бразилии Более тридцати заключенных нашли мертвыми в одной из тюрем Бразилии
09.01.2017 09:38 / Общество
Все погибшие – это жертвы противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и...
В Болгарии в результате снежной бури погибли сразу два человека В Болгарии в результате снежной бури погибли сразу два человека
09.01.2017 09:20 / Общество
В Болгарии сильный снег. Речь идет о снежной буре. В результате, по всей стране практически перекрыто дорожное...
Число жертв взрыва на шахте в Китае составило 12 человекЧисло жертв взрыва на шахте в Китае составило 12 человек
08.01.2017 22:24 / Происшествия
В СМИ была информация о том, что на момент взрыва в тоннеле находилось более 50 человек. ...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100