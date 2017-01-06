Скандальной вдове миллиардера прекратили выплачивать ежемесячные алименты
76-летняя американка Джоселин Вильденштейн, известная по многочисленным пластическим операциям, заявила, что семья ее бывшего мужа прекратила выплачивать ей алименты. С арт-дилером миллиардером Алеком Вильденштейна она жила в браке почти 20 лет. Развод оформили в 1999-м, когда Джоселин узнала о романе мужа с российской фотомоделью.
Джоселин получила 2,5 миллиона долларов за согласие на
развод и договор о постепенной выплате еще
100 млн. Алек Вильденштейн умер в 2008-м. Его наследники сначала уменьшили
размер выплат скандальной экс-жене. А в начале января и вовсе заморозили счета,
заявив, что Джоселин получила уже всю положенную сумму.
Богатейшая дама США рассказала, что ежемесячно получала 110
тысяч долларов. С мая прошлого года родственники бывшего уменьшили выплаты, а
сейчас – полностью закрыли доступ к счетам.
Экстравагантная женщина жалуется, что ей не хватает денег
даже на еду. А о путешествиях, визитах к косметолога и дантисту она вовсе
забыла. «За столько лет брака с миллиардером я заработала на обеспеченную
старость», - возмущается обиженная вдова
В интервью Джоселин поведала, что в год тратит 555 тысяч
долларов на еду и 62 тысячи – на телефон. Также немалые деньги ей нужны на
содержание двух домашних тигров, живущих в бронированной клетке. Пенсионерка,
привыкшая к роскоши, намерена продать свое недвижимое имущество и требовать
алиментов от дочери.
Текст: Е. Скобелева