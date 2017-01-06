Скандальной вдове миллиардера прекратили выплачивать ежемесячные алименты

Джоселин получила 2,5 миллиона долларов за согласие на развод и договор о постепенной выплате еще 100 млн. Алек Вильденштейн умер в 2008-м. Его наследники сначала уменьшили размер выплат скандальной экс-жене. А в начале января и вовсе заморозили счета, заявив, что Джоселин получила уже всю положенную сумму.



Богатейшая дама США рассказала, что ежемесячно получала 110 тысяч долларов. С мая прошлого года родственники бывшего уменьшили выплаты, а сейчас – полностью закрыли доступ к счетам.

Экстравагантная женщина жалуется, что ей не хватает денег даже на еду. А о путешествиях, визитах к косметолога и дантисту она вовсе забыла. «За столько лет брака с миллиардером я заработала на обеспеченную старость», - возмущается обиженная вдова

В интервью Джоселин поведала, что в год тратит 555 тысяч долларов на еду и 62 тысячи – на телефон. Также немалые деньги ей нужны на содержание двух домашних тигров, живущих в бронированной клетке. Пенсионерка, привыкшая к роскоши, намерена продать свое недвижимое имущество и требовать алиментов от дочери.

Текст: Е. Скобелева