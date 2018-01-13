Последствия наводнений и оползней в Калифорнии: пропавшими считаются 48 человек

В южной части штата Калифорния продолжаются поиски 48 человек, которые числятся пропавшими без вести после наводнений и оползней. Их активно ищут сотрудники спасательных служб, информирует общественность официальный представитель округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон.







В поисках принимают участие сотни сотрудников чрезвычайных служб.





В связи с такими стихийными бедствиями так и неизвестна судьба 24 человек.

Последние данные таковы, что погибли 17 человек, в числе пострадавших - 28 человек. К сожалению, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.





Оценки властей таковы, что уничтожены приблизительно 60 домов. Очень много поврежденных – приблизительно 450.





Напомним, что в южной Калифорнии целую неделю продолжаются ливни. В нескольких районах штата было принято решение объявить эвакуацию жителей. Многие отказались покидать свои дома.





Текст: Т. Сокот



