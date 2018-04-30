Может ли еженедельная инъекция избавить от вредного жира на животе?
30.04.2018 09:28 / Происшествия / Прочли: 732 человек
Чрезмерный жир живота вреден не только для самооценки человека, но имеет определенные последствия и для здоровья. Нет в природе «волшебной пули», специально предназначенной для брюшного жира. Мы предлагаем избавиться от него благодаря сочетанию тяжелой работы, многочисленных физических упражнений и потребления конкретных питательных продуктов. Ученые о лечении ожирения сегодня смотрят иначе. Предлагаем и вам ознакомиться с их мнением.
Сегодня ученые оказались на грани эффективного нового лечения диабета и ожирения, разработав препарат, который можно вводить непосредственно в потенциально опасный белый жир и превращать его в «хороший» коричневый.
Белый жир или белая жировая ткань - это форма жира в организме, которая хранит калории и накапливается в качестве запаса энергии. Он также обеспечивает изоляцию и помогает защитить ткань тела от травм, выступая в качестве подушки.
Однако потребление слишком большого количества калорий или недостаточное количество упражнений приводит к избыточному накоплению белого жира. Это приводит к ожирению и связанно с такими проблемами со здоровьем, как диабет типа 2 и сердечные заболевания, особенно когда белый жир накапливается вокруг брюшной области.
О коричневом жире или коричневой жировой ткани часто говорят как о «хорошем» жире тела, поскольку он сжигает калории для выработки тепла. Таким образом, исследователи искали способы увеличить содержание коричневого жира в организме и уменьшить белый жир.
В своих предыдущих исследованиях Мэн Денг (Meng Deng) - доцент сельскохозяйственной и биологической инженерии, биомедицинской инженерии и инженерии материалов в Университете Пердью в West Lafayette, IN - и коллеги обнаружили, что ингибирование передачи сигналов Notch в белом жире может превратить его в коричневый жир.
В частности, команда обнаружила, что блокирование активности гена Notch1 в белых жировых клетках увеличивает экспрессию расцепляющегося белка 1 (Ucp1). Это белок способствует сжиганию жира.
В основе их последнего исследования как раз эта находка. Команда специалистов обнаружила способ доставить ингибитор Notch-сигнализации непосредственно на белый жир и превратить его в коричневый жир.
Профессор Дэн и его коллеги недавно проинформировали общественность о своих научных исследованиях и достигших ими результатах в журнале «Молекулярная терапия».
Ингибиторы нон-сигнальной передачи и наночастицы
Ингибитор Notch-сигнализации, используемый в исследовании, представляет собой химическое соединение, называемое дибензазепином, которое используется как противосудорожное средство.
Чтобы напрямую доставить этот препарат в белые жировые клетки, исследователи ввели его в наночастицы, состоящие из PLGA.
При введении комбинации наночастиц и наркотиков в белый жир мышей исследователи обнаружили, что наночастицы легко поглощаются белыми жировыми клетками.
«Как только эти сконструированные частицы находятся внутри жировых клеток, они могут медленно высвобождать лекарство в клетках, потенциально ограничивая нецелевые взаимодействия в другой ткани в организме и снижая частоту дозирования», - информирует общественность профессор Дэн.
Важно отметить, что исследователи обнаружили, что препарат эффективно ингибирует Notch-сигнализацию у грызунов, которые превращают потенциально опасный белый жир в калорийно-горящий коричневый жир.
Кроме того, им удалось понять, что еженедельные инъекции препарата в определенную область белого жира улучшают чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе у мышей с ожирением, вызванным диетой.
В целом, команда считает, что их результаты могут проложить путь к новым методам лечения, которые ориентируются на конкретные области жира и помогают лечить ожирение, от которого страдает более трети взрослых.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Инцидент в аэропорту столицы Гондураса: разбился самолет с гражданами США
25.05.2018 22:51 / ПроисшествияВ результате происшествия есть пострадавшие - не менее пяти человек. Что касается жертв, их нет. ...
Как отогнать плохие мысли
25.05.2018 19:34 / ОбществоПозитивное мышление подобно занятиям спортом. Оно требует тренировки. Только сила воли и постоянная практика п...
Подходящие цвета для кухни
25.05.2018 19:24 / В миреОпытные дизайнеры утверждают, что бывают неудачные комбинации, а не плохие цвета. Поэтому при комбинировании р...
В результате взрыва пиротехники в Испании погибли люди - четыре человека
25.05.2018 19:20 / ПроисшествияВ числе пострадавших оказалось как минимум семеро несовершеннолетних. ...
Как заработать на Binomo
25.05.2018 17:40 / ФинансыЛучшая стратегия для новичков на Биномо – выбирать наиболее простые в использовании рыночные тактики и использ...
Обзор самой интересной группы Чемпионата Мира по футболу в России
25.05.2018 17:33 / СпортВ группе Н на Чемпионате Мира по футболу сойдутся Польша, Колумбия, Сенегал и Япония. Но наибольшие шансы, воп...
В Окленде экстренно приземлился самолет Boeing 737 компании Qantas
25.05.2018 16:54 / ПроисшествияВ общем, это была экстренная посадка. ...
ДТП в штате Висконсин: в школьный автобус врезался грузовик
25.05.2018 16:47 / ПроисшествияВ результате инцидента пострадали 20 человек...
В Афганистане силовикам удалось освободить 15 человек из тюрьмы талибов
25.05.2018 16:30 / ПроисшествияОбнародовано заявление пресс-секретаря губернатора афганской провинции Гильменда Омара Звака. Он сообщил, что ...
Аренда автовышки в Москве
24.05.2018 23:57 / АвтомобилиПроведение работы на высоте не обойдется без автовышки. Главный атрибут конструкции - люлька с рабочей площа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар