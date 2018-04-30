Может ли еженедельная инъекция избавить от вредного жира на животе?

Сегодня ученые оказались на грани эффективного нового лечения диабета и ожирения, разработав препарат, который можно вводить непосредственно в потенциально опасный белый жир и превращать его в «хороший» коричневый.



Белый жир или белая жировая ткань - это форма жира в организме, которая хранит калории и накапливается в качестве запаса энергии. Он также обеспечивает изоляцию и помогает защитить ткань тела от травм, выступая в качестве подушки.

Однако потребление слишком большого количества калорий или недостаточное количество упражнений приводит к избыточному накоплению белого жира. Это приводит к ожирению и связанно с такими проблемами со здоровьем, как диабет типа 2 и сердечные заболевания, особенно когда белый жир накапливается вокруг брюшной области.

О коричневом жире или коричневой жировой ткани часто говорят как о «хорошем» жире тела, поскольку он сжигает калории для выработки тепла. Таким образом, исследователи искали способы увеличить содержание коричневого жира в организме и уменьшить белый жир.

В своих предыдущих исследованиях Мэн Денг (Meng Deng) - доцент сельскохозяйственной и биологической инженерии, биомедицинской инженерии и инженерии материалов в Университете Пердью в West Lafayette, IN - и коллеги обнаружили, что ингибирование передачи сигналов Notch в белом жире может превратить его в коричневый жир.

В частности, команда обнаружила, что блокирование активности гена Notch1 в белых жировых клетках увеличивает экспрессию расцепляющегося белка 1 (Ucp1). Это белок способствует сжиганию жира.

В основе их последнего исследования как раз эта находка. Команда специалистов обнаружила способ доставить ингибитор Notch-сигнализации непосредственно на белый жир и превратить его в коричневый жир.

Профессор Дэн и его коллеги недавно проинформировали общественность о своих научных исследованиях и достигших ими результатах в журнале «Молекулярная терапия».

Ингибиторы нон-сигнальной передачи и наночастицы

Ингибитор Notch-сигнализации, используемый в исследовании, представляет собой химическое соединение, называемое дибензазепином, которое используется как противосудорожное средство.

Чтобы напрямую доставить этот препарат в белые жировые клетки, исследователи ввели его в наночастицы, состоящие из PLGA.

При введении комбинации наночастиц и наркотиков в белый жир мышей исследователи обнаружили, что наночастицы легко поглощаются белыми жировыми клетками.

«Как только эти сконструированные частицы находятся внутри жировых клеток, они могут медленно высвобождать лекарство в клетках, потенциально ограничивая нецелевые взаимодействия в другой ткани в организме и снижая частоту дозирования», - информирует общественность профессор Дэн.

Важно отметить, что исследователи обнаружили, что препарат эффективно ингибирует Notch-сигнализацию у грызунов, которые превращают потенциально опасный белый жир в калорийно-горящий коричневый жир.

Кроме того, им удалось понять, что еженедельные инъекции препарата в определенную область белого жира улучшают чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе у мышей с ожирением, вызванным диетой.

В целом, команда считает, что их результаты могут проложить путь к новым методам лечения, которые ориентируются на конкретные области жира и помогают лечить ожирение, от которого страдает более трети взрослых.

Текст: Т. Сокот



