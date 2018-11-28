В Мадриде состоялась встреча "Атлетико" и "Барселоны"

Обратим внимание, что такие команды как "Атлетико" и "Барселона" принимали участие в матче 13-го тура футбольного чемпионата Испании. Они разошлись ничьей. Их встреча в Мадриде и она закончилась со счетом 1:1.



Кстати, на 77-й минуте отличился нападающий столичной команды Диего Коста. Он поразил ворота каталонцев. Те в свою очередь тоже были активны. Онр ответили забитым на 90-й минуте мячом. Автор гола - Усман Дембеле.

Дальше "Атлетико" смог продлить свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 10 матчей. За командой пять побед, пять ничьих.

Текст: Т. Сокот



