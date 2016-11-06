У мужчины, задержанного на митинге Трампа в Неваде, не было оружия

Но, как оказалось впоследствии, при задержанном мужчине никакого оружия не было, а соответственно, жизни выдвеженца на пост американского президента от Республиканской партии США ничего не угрожало. Как говорится, лучше «перстраховаться», чем «недостраховаться».

Согласно последним данным, американская полиция и представители Секретной службы США не выявили оружия у активиста, настойчиво прорывавшегося к трибуне с выступающим Трампом во время предвыборного митинга кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев в городе Рино, западный штат Невада.



Как известно, накануне охранники срочно увели Трампа, прикрывая своими подкачанными телами, со сцены, прервав его выступление перед сторонниками. Дело в том, что за несколько минут до этого Секретная служба получила сообщение о вооруженном мужчине среди зрителей.

Как вещают американские медиа, ссылаясь на имеющиеся источники в Секретной службе, расследование продолжается. По данным местных СМИ, подозреваемого отпустили домой.

Текст: Е. Скобелева