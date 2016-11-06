У мужчины, задержанного на митинге Трампа в Неваде, не было оружия
Вчера «бодигарды» американского миллионера Дональда Трампа, прикрывая претендента на кресло президента США своими телами, спешно стащили его под белые рученьки со цены из-за информации о вооруженном человеке, находящемся в толпе зрителей. Подозреваемого в планируемом покушении на богача-кандидата в свою очередь «повязали».
Но, как оказалось впоследствии, при задержанном мужчине никакого оружия не было, а соответственно, жизни выдвеженца на пост американского президента от Республиканской партии США ничего не угрожало. Как говорится, лучше «перстраховаться», чем «недостраховаться».
Согласно последним данным, американская полиция и представители Секретной
службы США не выявили оружия у активиста, настойчиво прорывавшегося к трибуне с выступающим Трампом во время
предвыборного митинга кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев в городе Рино, западный штат Невада.
Как известно, накануне охранники срочно увели Трампа, прикрывая своими подкачанными телами, со сцены, прервав его выступление перед сторонниками. Дело в том, что за несколько минут до этого Секретная служба получила сообщение о вооруженном мужчине среди зрителей.
Как вещают американские медиа, ссылаясь на имеющиеся источники в Секретной службе, расследование продолжается. По данным местных СМИ, подозреваемого отпустили домой.
Текст: Е. Скобелева