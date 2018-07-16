Израиль: снова по позициям армии Сирии произошел ракетный удар

В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - «Сионистский враг...был нацелен на один из наших военных объектов неподалеку от аэропорта Найраб».



В результате атаки пострадавшие отсутствуют. Зданию нанесен материальный ущерб.

Эта атака направлялась на поддержку вооруженных повстанцев, которые локализировались на юге Сирии. Здесь как раз правительственные войска начали наступать.

Напомним, что не так давно из сирийской провинции Дераа вывозили радикальных боевиков, которые не согласились на примирение с властями САР. Также вывозили и членов их семей.

Текст: Т. Сокот



