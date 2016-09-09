Парк летучих мышей Ярра Бенд в Австралии

В австралийской столице Мельбурне проживает достаточно большое количество крыланов. Это небольшие плодоядные летучие мыши. Чтобы сохранить этих зверьков и создать для них наиболее комфортные условия для проживания, местные власти обустроили для них специальный парк.

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