Парк летучих мышей Ярра Бенд в Австралии
09.09.2016 11:45 / В мире / Прочли: 159 человек
В австралийской столице Мельбурне проживает достаточно большое количество крыланов. Это небольшие плодоядные летучие мыши. Чтобы сохранить этих зверьков и создать для них наиболее комфортные условия для проживания, местные власти обустроили для них специальный парк.
Со временем он стал достаточно популярным местом у туристов.
В Мельбурне живет не менее 30 тысяч крыланов. И зрелище, когда все эти небольшие зверьки взлетают стаями, является очень интересным и увлекательным. Даже местные жители, которые должны были бы к этому давно привыкнуть, очень любят наблюдать за крыланами. Самое лучшее время для наблюдения за ними – дневное. Чаще всего они занимаются тем, что питаются различными фруктами, нектаром и пыльцой эвкалипта. Это отличные места, но иногда стоит не только смотреть места животных, а насладится жизнью и серфингом, вот почему курсы серфинга так популярна на Канарских островах в Испании и каждому стоит ее посетить.
Следует отметить, что крыланы – это достаточно крупные летучие мыши: размах их крыльев может достигать одного метра. Отношение местных жителей к ним неоднозначное: их одновременно любят и боятся. В одно время их даже считали угрозой для человечества, ведь они могут стать разносчиками различных инфекций и уничтожать урожай. Вероятность того, что эти летучие мыши станут разносчиками опасной болезни, не является высокой, и страх людей по этому поводу немного преувеличен. Однако следует знать, что документально зафиксировано три случая, когда крыланы заражали людей смертельным вирусом ABLV. Поэтому, пребывая на отдыхе в Австралии, не следует организовывать ночлег вблизи мест обитания этих зверей.
Не так давно численность крыланов начала стремительно падать, и им понадобилась защита со стороны человека. В начале прошлого века их популяция насчитывала более миллиона особей, а сегодня их численность не превышает 350 тысяч. Падение их количества связано, в первую очередь, с деятельностью человека, а также с изменениями среды обитания и климата. Для сохранения крыланов в 2003 году в Мельбурне и был организован парк Ярра Бенд, в котором сегодня проживает более 30 тысяч крыланов. А популярным местом для туристов этот парк стал благодаря шоу, которое каждый вечер организовывают крыланы, когда они большими стаями слетаются на ночлег. Кроме этого в парке Ярра Бенд проживают радужные попугаи (лорикеты), которых очень любят дети.
В Мельбурне живет не менее 30 тысяч крыланов. И зрелище, когда все эти небольшие зверьки взлетают стаями, является очень интересным и увлекательным. Даже местные жители, которые должны были бы к этому давно привыкнуть, очень любят наблюдать за крыланами. Самое лучшее время для наблюдения за ними – дневное. Чаще всего они занимаются тем, что питаются различными фруктами, нектаром и пыльцой эвкалипта. Это отличные места, но иногда стоит не только смотреть места животных, а насладится жизнью и серфингом, вот почему курсы серфинга так популярна на Канарских островах в Испании и каждому стоит ее посетить.
Следует отметить, что крыланы – это достаточно крупные летучие мыши: размах их крыльев может достигать одного метра. Отношение местных жителей к ним неоднозначное: их одновременно любят и боятся. В одно время их даже считали угрозой для человечества, ведь они могут стать разносчиками различных инфекций и уничтожать урожай. Вероятность того, что эти летучие мыши станут разносчиками опасной болезни, не является высокой, и страх людей по этому поводу немного преувеличен. Однако следует знать, что документально зафиксировано три случая, когда крыланы заражали людей смертельным вирусом ABLV. Поэтому, пребывая на отдыхе в Австралии, не следует организовывать ночлег вблизи мест обитания этих зверей.
Не так давно численность крыланов начала стремительно падать, и им понадобилась защита со стороны человека. В начале прошлого века их популяция насчитывала более миллиона особей, а сегодня их численность не превышает 350 тысяч. Падение их количества связано, в первую очередь, с деятельностью человека, а также с изменениями среды обитания и климата. Для сохранения крыланов в 2003 году в Мельбурне и был организован парк Ярра Бенд, в котором сегодня проживает более 30 тысяч крыланов. А популярным местом для туристов этот парк стал благодаря шоу, которое каждый вечер организовывают крыланы, когда они большими стаями слетаются на ночлег. Кроме этого в парке Ярра Бенд проживают радужные попугаи (лорикеты), которых очень любят дети.
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Источник: LadyVenus.ru
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