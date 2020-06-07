О том, что цены на новые автомобили в России взлетели

Обратим внимание на увеличение стоимости. Она прогнозировалось ранее. Оно имеет отношение к повышению ставок утилизационного сбора.



В частности, автомобили Subaru подорожали на 3–6%. Да и Mercedes-Benz подорожал на 3,5%. Также выросли модели BMW выросли в цене на 1,5–4%.

Еще в цене прибавили и машины российского производства, невзирая на то, что на них утилизационный сбор компенсируется за счет промсубсидий.

В их числе Lada Granta и Vesta. Они считаются наиболее популярными среди покупателей в РФ. Поэтому стоимость Lada Vesta увеличились на 15 тысяч рублей, а Lada Granta - на 11 тысяч.

Эксперты говорят, что ранее покупатели еще имеют шанс приобрести автомобили предыдущего модельного года по старой цене.

Автоконцерны частично сдерживают рост стоимости на падающем рынке. Так, в ценах на зарубежные автомобили еще полностью не учли рост утильсбора. Локальные производители еще не подсчитали свои убытки. Основная причина - новые правила его компенсации.

Текст: Т. Сокот



