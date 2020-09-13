Мигрантам разрешили покинуть танкер Maersk после 40 дней в море
13.09.2020 12:31 / Происшествия / Прочли: 538 человек
Группе мигрантов, спасенных датским танкером в Средиземном море, разрешили высадиться в Италии после более чем 40 дней в море.27 человек, в том числе беременная женщина, вылетели из Ливии 2 августа.Датский танкер Maersk Etienne подобрал их вскоре после того, как их судно начало тонуть.
Однако кораблю не разрешали заходить в док в какой-либо стране более месяца. Наконец, в субботу вечером мигранты высадились на Сицилии.
В пятницу группу перевели на спасательное судно, которым управляет неправительственная организация Mediterranea Saving Humans. Их доставили в порт Поццалло.
«Это положит конец самому продолжительному и самому постыдному противостоянию в истории европейского морского судоходства», - было написано в Twitter.
Это происходит в то время, когда Греция пытается справиться с более чем 12000 мигрантов на Лесбосе после того, как лагерь беженцев Мория уничтожил пожар.
Что случилось на Maersk Etienne?
По словам оператора корабля Maersk Tankers, мальтийские власти попросили экипаж забрать мигрантов. Мальта отклонила запрос и заявила, что спасение проводилось за пределами их территориальных вод.
Это привело к противостоянию, в котором Италия и Ливия также отказались принять группу, сказал Маерск.
«Команда сделала все возможное, чтобы сделать жизнь максимально приемлемой, но это не те условия, которые вы можете предложить кому-либо на этот продолжительный период времени», - сказал технический директор Maersk Томми Томассен.
И экипаж, и спасенные люди все больше расстраивались, поскольку припасы начали иссякать, а правительства отказывали им в стыковке.
В последние дни трое мигрантов даже прыгнули за борт, чтобы попытаться выбраться на берег. Вскоре после этого их снова спасла команда.
Представители Maersk Tankers заявили, что организовали перевод мигрантов на судно Mediterranea после того, как «состояние спасенных потребовало немедленной помощи в подходящих медицинских учреждениях».
В НПО заявили, что мигрант находился в «серьезных психофизических условиях» после 38 дней пребывания в стране.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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