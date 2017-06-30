Курдские ополченцы показали паспорт убитого россиянина, который воевал в рядах ИДИЛ

Курдское ополчение показало на камеру паспорт россиянина из Оренбургской обасти, который, по утверждениям ополченцев, воевал на стороне международного террористического формирования «Исламское государство». Бойцы пешмерга якобы ликвидировали гражданина РФ в Сирии.



«Документ выдан на имя Ищанова Марата Бексултановича, 1983 года рождения, уроженца Оренбургской области. Судя по турецкой печатке в паспорте, 3 октября 2013 года Ищанов прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, откуда вылетел в Сирию», – сказано в сообщении курдских повстанцев.

В то же время они не уточняют, при каких обстоятельствах был ликвидирован русский участник группировки ИДИЛ.

Напомним, ранее в Федеральной службе безопасности признали, что на стороне «Исламского государства» воюют более двух тысяч российских граждан.

Текст: Е. Скобелева