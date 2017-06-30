Курдские ополченцы показали паспорт убитого россиянина, который воевал в рядах ИДИЛ
Бойцы курдского ополчения продемонстрировали на камеру паспорт якобы убитого ими гражданина РФ, родом из Оренбургской области, воевавшего за террористическую организацию «Исламское государство».
Курдское ополчение показало на камеру паспорт россиянина из
Оренбургской обасти, который, по утверждениям ополченцев, воевал на стороне
международного террористического формирования «Исламское государство». Бойцы
пешмерга якобы ликвидировали гражданина РФ в Сирии.
«Документ выдан на имя Ищанова Марата Бексултановича, 1983 года рождения, уроженца Оренбургской области. Судя по турецкой печатке в паспорте, 3 октября 2013 года Ищанов прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, откуда вылетел в Сирию», – сказано в сообщении курдских повстанцев.
В то же время они не уточняют, при каких обстоятельствах был ликвидирован русский участник группировки ИДИЛ.
Напомним, ранее в Федеральной службе безопасности признали, что на стороне «Исламского государства» воюют более двух тысяч российских граждан.
Текст: Е. Скобелева