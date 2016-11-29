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Как выбрать и купить хорошую криосауну

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Как выбрать и купить хорошую криосауну

29.11.2016 18:55 / Экономика / Прочли: 63 человек

Поддерживать иммунитет на высоком уровне, восстановить себя после травм и нормализовать обмен веществ - в этом Вам поможет криосауна. 

Такое оборудование было специально разработано для общего охлаждения тела экстремально низкими температурами. Лечение многих заболеваний холодом не новый метод и давно используется в современной реабилитации. Оно дает потрясающие результаты и действует на все системы организма.

Для проведения криотерапии существуют разнообразные технические комплексы, они существенно отличаются друг от друга по выдаваемым параметрам, габаритным размерам и цене. Выбрать и купить криосауну, не разобравшись во всех достоинствах и недостатках, значит рискнуть здоровьем. Возможности криокабин и бассейнов не позволяют верхним дыхательным путям пациента безопасно осуществлять лечение холодом. А в криобочках есть риск локального переохлаждения, что может повлечь простудные заболевания. Лучшим решением на данный момент являются криокапсулы. В них учтены и исправлены все недостатки. Тело человека подвергается равномерному воздействию терапевтической температуры, а сама процедура занимает минимальное количество времени. Это уникальное оборудование дает возможность получить полезные свойства криотерапии абсолютно безопасно и в максимально комфортных условиях для пациента. Подробнее о криосаунах можно узнать на сайте icequeen-cryo.com

Достоинства криосауны

Криосауны, которые выдают правильные параметры, оказывают нужный эффект и позволяют всего за несколько сеансов уменьшить боли в суставах, восстановить мышечный тонус. Экстремальный холод положительно влияет на все системы организма, укрепляет иммунитет, ускоряет кровообращение и нормализует метаболизм. Курс процедур в криосауне значительно снижает потребность в обезболивающих препаратах, а также существенно уменьшает вес и борется с целлюлитом. Приятным дополнением после каждого сеанса будет выброс эндорфинов, улучшение настроения и потеря усталости. Сочетание такого количества положительных результатов делает криосауну незаменимым медицинским оборудованием в центрах реабилитации и клиниках, занимающихся проблемами опорно-двигательного аппарата. Терапия низкими температурами даст Вам здоровое подтянутое тело, повысит работоспособность, стабилизирует и закрепит результат после лечения!

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Источник: LadyVenus.ru
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