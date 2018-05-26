В Москве объявили оранжевый уровень опасности по причине высокой вероятности пожаров

С сообщении сказано, что в Москве столбики термометров поднимутся в пределах 20 градусов.



В ночь на воскресенье в столице температура воздуха опустится. Она будет в пределах до 7 - 9 градусов. Что качается ветра, он западный 5 - 10 м/с.





По области иная ситуация - днем стоит ожидать 15 - 20 градусов, ночью будет от 5 до 10 градусов тепла.





Сегодня в Москве объявили оранжевый уровень опасности. Причина – высокая вероятность пожаров.





Текст: Т. Сокот



