Путин самый влиятельный по версии "Форбс"

Также в топ-десятку вошли трое королей Кремниевой долины, интернет-магнаты Билл Гейтс (основатель корпорации "Майкрософт", самый богатый человек в мире), занявший седьмую строчку; сооснователь компании "Гугл" Ларри Пейдж (восьмая ступенька в списке) и принц социальных сетей, основатель самой популярной соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг (замыкает десятку).

Российский лидер Владимир Владимирович Путин признан самой влиятельной фигурой в мировом политикуме по мнению составителей рейтинга солидного издания.

Последние новости

В уральской школе-интернате 24 ребенка отравились запеканкой В Ханты-Мансийском автономном округе — Югры массово отравились дети. Характерные симптомы отравления... В Ханты-Мансийском автономном округе — Югры массово отравились дети. Характерные симптомы отравления...

Как лучше выбирать памятник В первую очередь помните, что выбор памятника – это ответственный процесс и подходить к нему надо со всей серь... В первую очередь помните, что выбор памятника – это ответственный процесс и подходить к нему надо со всей серь...

Министр иностранных дел Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича Глава внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на своей страничке в соцсети иронично парировала недавне... Глава внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на своей страничке в соцсети иронично парировала недавне...

Американскими учеными названо новое растение в честь легендарного рок-музыканта Джими Хендрикса Высота цветка составила меньше 30 сантиметров. У него розовато-белые лепестки. Он открыт американскими учеными... Высота цветка составила меньше 30 сантиметров. У него розовато-белые лепестки. Он открыт американскими учеными...

Эксперты: нефть подорожала по причине раскола в ОПЕК Сегодня, 16 декабря, выросли цены на нефть. Это непосредственно связано с несогласованными действиями членов О... Сегодня, 16 декабря, выросли цены на нефть. Это непосредственно связано с несогласованными действиями членов О...

Путин распробовал японское сакэ, и оно пришлось ему по вкусу Российский лидер расхвалил японскую рисовую "водку" и сравнил ее с "горячим источником".... Российский лидер расхвалил японскую рисовую "водку" и сравнил ее с "горячим источником"....

Сумки Луи Витон: насколько оправдана высокая цена История легендарных сумок Луи Витон начала полтора столетия назад. Бренд стал одним из первых, кто презентовал... История легендарных сумок Луи Витон начала полтора столетия назад. Бренд стал одним из первых, кто презентовал...

Монолитный фундамент Монолитный фундамент представляет собой основание, которое выполнено из цельных монолитных плит, занимающих вс... Монолитный фундамент представляет собой основание, которое выполнено из цельных монолитных плит, занимающих вс...

Самые доходные способы инвестирования средств Существует очень много способов инвестирования денег, каждый из которых интересен по- своему. Некоторые любят ... Существует очень много способов инвестирования денег, каждый из которых интересен по- своему. Некоторые любят ...

Лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси собрался жениться Аргентинский нападающий, обладатель пяти "Золотых мечей" Лионель Андрес Месси наконец решил узаконить отношени... Аргентинский нападающий, обладатель пяти "Золотых мечей" Лионель Андрес Месси наконец решил узаконить отношени...



