Министр иностранных дел Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича
Глава внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на своей страничке в соцсети иронично парировала недавнее заявление пока что действующего президента Соединенных Штатов, срок правления которого подходит к концу.
Министр иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление американского лидера Барака Обамы о явном вмешательстве других государств в ход президентских выборов, которые состоялись в США в ноябре 2016 года. Напомним, несколькими днями ранее ЦРУ обвинило РФ в хакерских атаках на сервера Демократической партии США с целью повышения рейтинга Трампа.
Напомним, сегодняшним утром все еще действующий глава Штатов Обама пригрозил странам, которые "вмешиваются во внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки" "ответными мерами", подразумевая под стороной, которая "вмешивается", главным образом Россию.
Текст: Е. Скобелева