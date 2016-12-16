Министр иностранных дел Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича

Министр иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление американского лидера Барака Обамы о явном вмешательстве других государств в ход президентских выборов, которые состоялись в США в ноябре 2016 года. Напомним, несколькими днями ранее ЦРУ обвинило РФ в хакерских атаках на сервера Демократической партии США с целью повышения рейтинга Трампа.

Напомним, сегодняшним утром все еще действующий глава Штатов Обама пригрозил странам, которые "вмешиваются во внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки" "ответными мерами", подразумевая под стороной, которая "вмешивается", главным образом Россию.

Так вот, глава российского МИД Мария Захарова считает, что после таких своих слов о "невмешательстве" третьих сторон в политику других государств Барак Обама должен непременно извиниться перед сверженным президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом министр написала на своей официальной странице в социальной сети "Фейсбук".

«Может, он и перед Януковичем извинится заодно?», — сыронизировала Захарова.

Текст: Е. Скобелева