Землетрясение, магнитуда которого 4,8, случилось в Японии

Землетрясение, магнитуда которого составила 4,8, случилось в Японии. В национальном метеорологическом управлении страны сообщили, что эпицентр землетрясения расположился рядом с префектурой Фукусима. Что касается очага, он залег на глубине 20 км.







В настоящий момент угрозы цунами не объявляли.





Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует.





Напомним, что в прошлом месяце в этом районе случилось сразу несколько мощных землетрясений. Их магнитуда достигала 7,4. Тогда подземные толчки спровоцировали остановку железнодорожного и авиасообщения в регионе. По этой же причине были временно остановлена система охлаждения в бассейне для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на АЭС "Фукусима-2".





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Т. Сокот



