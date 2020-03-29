Сотрудники музея о таинственном инциденте с челябинским метеоритом
29.03.2020 17:31 / Общество / Прочли: 236 человек
Обратим внимание на сообщение директора исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимира Богдановского. Он ранее предположил, что столь неожиданный подъем купала, под которым находился челябинский метеорит, объясняется неким техническим сбоем.
Богдановский отметил, что в столь обычных условиях для поднятия купола к метеориту необходимо подойти не дальше, нежели на два метра. Дальше нужно направить сигнал в специальное окошко. Делать это нужно под определенным углом.
Метеорит, который впоследствии получил название «Челябинск», вошёл в атмосферу Земли пять лет назад. Это произошло 15 февраля 2013 года.
Несколько слов об ударной волне от его взрыва. Она выбила стекла многих домов. В результате случивегося пострадали люди - 1 613 человек. Что касается материального ущерба, то он составил без малого полмиллиарда рублей.
На протяжении долгого времени после этого метеоритная угроза оказалась одной из тем, наиболее часто упоминаемых не только учёными, так и политиками.
Различные приближающиеся к Земле или пролетающие в непосредственной близости от неё небесные тела очень часто специалисты сравнивают по размеру именно с челябинским метеоритом.
Напомним, что ранее в здании посреди дня самостоятельно поднялся купол, под которым расположился фрагмент челябинского метеорита. Тогда на место инцидента оперативно прибежала охрана. Она его и опустила его. Говорят, что витрина поднялась в пределах 10 сантиметров.
Обратим внимание, что до сих пор однозначный ответ на вопрос, чем именно объяснить этот феномен, отсутствует. Однако ранее профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский прокомментировал этот вопрос. Он выразил мнение, что причина случившегося - короткое замыкание или какой-либо еще технический сбой.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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