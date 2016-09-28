На Колыме объявили экстренное предупреждение: метель

Экстренное предупреждение объявили на территории ряда районов, что расположены в Магаданской области. Причина - приближение снежного циклона.







Синоптики прогнозируют, что ожидается усиление ветра в пределах до 17 метров в секунду. Циклон будет активен до 30 сентября включительно. Таково сообщение пресс-службы правительства Магаданской области.





Текст ее сообщения носит следующий характер: - "На востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается сильный мокрый снег до 49 мм за 12 часов и менее. Осадки в виде снега пройдут местами в Среднеканском районе. Ветер с порывами до 12-17 метров в секунду ожидается местами в Тенькинском, Хасынском, Сусуманском, Ягоднинском".





В настоящий момент сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Это может быть повреждение линий электропередачи, возможно на деревья и провода налипнет мокрый снег, нарушиться работа всех видов транспорта.





Кстати, в ряде районов Магаданской области начал идти снег еще в ночь на 28 сентября. Поэтому сегодня днем ввели временное ограничение на автодороге Магадан - Балаганное – Талон. Таково сообщение пресс-службы.

Оно носит следующий характер: - "Дорожные службы ввели ограничения для машин с прицепами и полуприцепами на автодороге Магадан - Балаганное - Талон с 3 по 40 км. Открыть трассу для видов транспорта планируют к утру четверга, 29 сентября".





На период действия циклона министерству дорожного хозяйства Магаданской области рекомендовалось усилить контроль за состоянием автодорог. Также необходимо привести все наявные силы и необходимые средства в режим повышенной готовности.









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Т. Сокот



