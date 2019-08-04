Индия заявляет, что пресекла попытку «проникновения» пакистанской армии в ходе последней вспышки кашмирского конфликта
04.08.2019 11:59 / Происшествия / Прочли: 426 человек
Индийская армия заявила, что погибли по меньшей мере пять пакистанцев, пытаясь проникнуть в военный форпост в спорном Кашмире. Боевые действия начались после того, как Дели призвал паломников покинуть этот район из-за соображений безопасности.
Инцидент произошел в четверг вечером. Представители индийской армии противостояли так называемой «Группе пограничных действий», состоящей из пакистанских боевиков и военнослужащих, заявил в субботу представитель Индии по вопросам обороны полковник Раджеш Калия. Пакистанская группа пересекла линию соприкосновения и помчалась на передовой пост индийской армии в деревне Керан.
Ссора привела к тому, что индийские силы "нейтрализовали ... пять-семь пакистанских постоянных террористов". В своем заявлении индийская армия заявила, что убитые были «возможно» членами пакистанских сил Специальной службы группы элитной армии (ССГ) или «террористами».
Точное число погибших до сих пор неясно, поскольку Индия заявляет, что попытки вернуть тела были сорваны пакистанской армией. О жертвах в Индии после инцидента не было ни слова.
В пятницу Индия посоветовала индусским паломникам, которые начали прибывать в Кашмирскую долину еще в конце июля, «принять меры для немедленного возвращения», сославшись на то, что разведка определила их в качестве вероятных целей террористических атак.
«За последние 36 часов Пакистан предпринял ряд попыток нарушить мир в долине и нанести удар по Амарнатх ятри», - информируют общественность представители индийской армии.
Тем временем Пакистан в субботу обвинил Индию в использовании кассетных бомб против пакистанских гражданских лиц. Исламабад заявил, что запрещенные боеприпасы убили двух мирных жителей и ранили еще 11. Индия опровергла эти обвинения.
Два ядерных государства по-прежнему участвуют в ожесточенном споре за Кашмир. Они борются за территорию. Это спровоцировало конфликт в феврале месяце, после того как террористическая атака смертника убила 40 индийских военнослужащих. В ответ Индия нанесла удар по предполагаемым позициям группы в Пакистане, что вызвало напряженный воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями в небе над Кашмиром.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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