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В Москве на протяжении суток произошла приблизительно тысяча ДТП

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В Москве на протяжении суток произошла приблизительно тысяча ДТП

30.11.2016 11:01 / Происшествия / Прочли: 79 человек

Согласно обнародованным данным Госавтоинспекции есть пострадавшие - 27 человек. В результате случившегося погиб один человек. 

Приблизительно 1 тыс. ДТП зафиксировано в Москве на протяжении минувших суток. В них пострадали 27 человек, еще один человек погиб. Это сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

В УГИБДД сообщили, что "за минувшие сутки на дорогах Москвы зафиксировано 984 ДТП с материальным ущербом. В 23 авариях 27 человек получили различные травмы, из них двое детей, погиб один человек. Также произошло 14 наездов машинами на пешеходов". 

Причина большинства случившихся аварий - несоблюдение скоростного режима, а также дистанции и опасное маневрирование в условиях гололеда.

В управлении обратили внимание на то, что в Москве снова ожидается снегопад и гололедица. Такая непогода спровоцирует снова много серьезных ДТП.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Поскольку ухудшаются дорожные условия ГИБДД, водители по возможности должны отказаться от использования личного транспорта. Хорошо было бы, если бы они пользовались общественным транспортом, не парковали автомобили на путях работы уборочной техники.

Текст:
Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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