Последствия мощного взрыва в США: он разнёс на куски дом после Дня благодарения

По предварительная информация следующая: по причине этого взрыва пострадал 80-летний американский пенсионер.

Последствия этого взрыва следующее: куски жилого дома практически разлетелись на десятки метров.

В городе Сент-Пол, штат Миннесоте, США, посетители торговой точки оказалась очевидцами прогремевшего достаточно мощно взрыва, случившегося на следующее утро после Дня благодарения.

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