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Где дешево заказать эвакуатор в Москве?

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Где дешево заказать эвакуатор в Москве?

26.09.2016 14:01 / Автомобили / Прочли: 107 человек

Поломка автомобиля среди дороги — неприятное происшествие, от которого, увы, никто не застрахован. Поскольку не каждую поломку можно устранить сразу, крайне важно иметь при себе номер телефона эвакуатора.

Но, не каждая фирма предоставляет такие услуги по нормальной цене, из-за чего возникает вполне естественный вопрос, где найти эвакуатор в Москве значительно дешевле, чем у других?

Служба Буксир-669!

Служба появилась на рынке в 2005 году и на протяжении всего времени славится отличным сервисом и доступными ценами. Согласно отзывам владельцев транспорта, эвакуатор в Химках или другом месте приходится ждать не более 20 минут, что является нормальным временем для ожидания помощи в Москве.
Быстрое время прибытия помощи обусловлено наличием в службе собственного автопарка различной техники. Помимо того, водители эвакуаторов имеют большой опыт работы, что объясняет аккуратность погрузки, перевозки и разгрузки транспортного средства.

Широкий спектр услуг

Служба оказывает услуги по эвакуации, устранении поломок различных транспортных средств, начиная со скутеров и мотоциклов, автомобилей, заканчивая микроавтобусами, спецтехникой.
Обратиться в службу можно по разным причинам, не только, если транспортное средство оказалось в ДТП, съехало в кювет. Служба предлагает услуги по утилизации транспорта и техническую помощь. Эвакуатор СВАО города Москвы можно вызвать при необходимости:
  • отключить вдруг «заевшую» сигнализацию, 
  • открыть автомобиль, 
  • подзарядить аккумулятор, 
  • запустить двигатель!
При невозможности устранить причину поломки транспортного средства служба сразу же может эвакуировать транспортное средство в любое место, которое захочет его владелец.

Когда и почем?

Вызвать эвакуатор можно круглосуточно, в любой день недели как в самом городе, так и по области! Среднее время ожидания 20-30 минут. На сайте службы также доступен калькулятор, с помощью которого можно подсчитать стоимость необходимой услуги. Чтобы сделать заказ можно позвонить по телефону, или оформить его с помощью онлайн-формы.
Тарифы на услуги здесь доступнее, чем в других фирмах. Это обусловлено наличием современной техники, которая не нуждается в таком обслуживании, как устаревшая. Так, к примеру, эвакуация автомобиля до 1 тонны стоит в пределах 1400 рублей, а от 2 — 2200 и соответственно выше.
В любом из случаев конечная стоимость формируется в индивидуальном порядке, в зависимости от причины неисправности и отдаленности от города.

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Источник: LadyVenus.ru
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