Где дешево заказать эвакуатор в Москве?

Но, не каждая фирма предоставляет такие услуги по нормальной цене, из-за чего возникает вполне естественный вопрос, где найти эвакуатор в Москве значительно дешевле , чем у других?

Служба Буксир-669!

Служба появилась на рынке в 2005 году и на протяжении всего времени славится отличным сервисом и доступными ценами. Согласно отзывам владельцев транспорта, эвакуатор в Химках или другом месте приходится ждать не более 20 минут, что является нормальным временем для ожидания помощи в Москве.

Быстрое время прибытия помощи обусловлено наличием в службе собственного автопарка различной техники. Помимо того, водители эвакуаторов имеют большой опыт работы, что объясняет аккуратность погрузки, перевозки и разгрузки транспортного средства.

Широкий спектр услуг

Служба оказывает услуги по эвакуации, устранении поломок различных транспортных средств, начиная со скутеров и мотоциклов, автомобилей, заканчивая микроавтобусами, спецтехникой.

Обратиться в службу можно по разным причинам, не только, если транспортное средство оказалось в ДТП, съехало в кювет. Служба предлагает услуги по утилизации транспорта и техническую помощь. Эвакуатор СВАО города Москвы можно вызвать при необходимости:

отключить вдруг «заевшую» сигнализацию,



открыть автомобиль,



подзарядить аккумулятор,



запустить двигатель!



При невозможности устранить причину поломки транспортного средства служба сразу же может эвакуировать транспортное средство в любое место, которое захочет его владелец.

Когда и почем?

Вызвать эвакуатор можно круглосуточно, в любой день недели как в самом городе, так и по области! Среднее время ожидания 20-30 минут. На сайте службы также доступен калькулятор, с помощью которого можно подсчитать стоимость необходимой услуги. Чтобы сделать заказ можно позвонить по телефону, или оформить его с помощью онлайн-формы.

Тарифы на услуги здесь доступнее, чем в других фирмах. Это обусловлено наличием современной техники, которая не нуждается в таком обслуживании, как устаревшая. Так, к примеру, эвакуация автомобиля до 1 тонны стоит в пределах 1400 рублей, а от 2 — 2200 и соответственно выше.

В любом из случаев конечная стоимость формируется в индивидуальном порядке, в зависимости от причины неисправности и отдаленности от города.