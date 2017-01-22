В драке подростков в Комсомольске-на-Амуре убит один несовершеннолетний, другой – задержан

Как сообщили в следственном ведомстве, во время конфликта нескольких подростков на улице Дикопольцева 17-летний молодой человек ударил ножом 15-летнего подростка. Удар пришелся в область грудной клетки. Причиненное ранение оказалось смертельным – пострадавший мальчик скончался на месте происшествия.

Подозреваемый парень – учащийся одного из городских техникумов – задержан, с ним работают следователи, выясняя причины и обстоятельства драки со смертельным исходом. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения – заключения под стражу.