В драке подростков в Комсомольске-на-Амуре убит один несовершеннолетний, другой – задержан
В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летнего школьника. Мальчик погиб в драке нескольких подростков, что вспыхнула накануне вечером возле одного из домов в городе. О потасовке молодых людей в полицию сообщили жильцы данного дома. На месте драки стражи порядка нашли смертельно раненого несовершеннолетнего.
Как сообщили в следственном ведомстве, во время конфликта нескольких подростков на улице Дикопольцева 17-летний молодой человек ударил ножом 15-летнего подростка. Удар пришелся в область грудной клетки. Причиненное ранение оказалось смертельным – пострадавший мальчик скончался на месте происшествия.
Подозреваемый парень – учащийся одного из городских техникумов
– задержан, с ним работают следователи, выясняя причины и обстоятельства драки
со смертельным исходом. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения –
заключения под стражу.
Текст: Е. Скобелева