ДТП на Алтае: водитель рейсового автобуса подозревается в гибели трех пассажиров
В Следственном управлении СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело после крупной аварии на федеральной трассе в Косихинском районе.Вечером 4 января там столкнулись два пассажирских автобуса – ЛАЗ и «Higer», а также грузовик "ГАЗель" и внедорожник Audi Q7. В ДТП погибли три человека.
Как сообщалось ранее, столкновение автобусов произошло на
235-м километре Чуйского тракта. Кроме трех жертв, также есть почти 30
пострадавших. 15 раненых пассажиров после аварии госпитализировали, двое из них
находятся в тяжелом состоянии.
Старший помощник руководителя СУ Ольга Чеснокова уточнила,
что дело возбуждено по статье 238 УК РФ –
«Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение
тяжкого вреда здоровью и смерть более двух лиц».
По предварительным данным следствия, водитель рейсового автобуса
«Higer», двигавшийся в сторону Бийска, проигнорировав дорожную обстановку и неблагоприятные
метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где ударился с ЛАЗом. Потом
в автобусы врезались еще два транспортных средства.
Следователи продолжают допрашивать потерпевших и очевидцев
происшествия. Изъяты необходимые для следствия документы. В регионе начата
внеплановая проверка автоперевозчиков.
Текст: Е. Скобелева