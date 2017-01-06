ДТП на Алтае: водитель рейсового автобуса подозревается в гибели трех пассажиров

Как сообщалось ранее, столкновение автобусов произошло на 235-м километре Чуйского тракта. Кроме трех жертв, также есть почти 30 пострадавших. 15 раненых пассажиров после аварии госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



Старший помощник руководителя СУ Ольга Чеснокова уточнила, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ – «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть более двух лиц».

По предварительным данным следствия, водитель рейсового автобуса «Higer», двигавшийся в сторону Бийска, проигнорировав дорожную обстановку и неблагоприятные метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где ударился с ЛАЗом. Потом в автобусы врезались еще два транспортных средства.

Следователи продолжают допрашивать потерпевших и очевидцев происшествия. Изъяты необходимые для следствия документы. В регионе начата внеплановая проверка автоперевозчиков.

Текст: Е. Скобелева