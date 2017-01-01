Зарегистрировать недвижимое имущество и землю станет проще
С 1 января 2017-го начинается действие федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Согласно документу, вместо свидетельства о государственном праве на собственность обладатели квартир, домов, дачных и огородных участков будут получать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Росреестре.
База информации в электронном виде, по мнению
разработчиков закона, снизит риск мошенничества с недвижимостью и землей,
защитит права собственности россиян.
Глава Росреестра Виктория Абрамченко рассказала, что новый
закон имеет ряд преимуществ. Так, регистрация будет проводиться без
территориальной привязки к объекту недвижимости. То есть документы на регистрацию прав собственности и
кадастровый учет недвижимости можно подать в любом офисе приема-выдачи
документов. Порядок учета значительно упрощен, поскольку кадастровый учет и
государственная регистрация прав на недвижимость объединяются в единую
электронную систему.
В Росреестре уточняют, что нужно подать одно заявление, и
в течение 10 дней регистраторы оформят и кадастровый учет, и регистрацию прав. Можно
также обратиться в многофункциональный центр "Мои документы" (срок оказания
услуги увеличится на два дня). Сроки получения выписок из Единого госреестра
для проведения каких-либо сделок сокращены до трех дней.
И, кстати, впервые вводится ответственность за необоснованный
отказ чиновников принять документы или предоставить сведения из ЕГРН, за
нарушение сроков, технические ошибки в документах.
Текст: Е. Скобелева