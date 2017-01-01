Зарегистрировать недвижимое имущество и землю станет проще

База информации в электронном виде, по мнению разработчиков закона, снизит риск мошенничества с недвижимостью и землей, защитит права собственности россиян.



Глава Росреестра Виктория Абрамченко рассказала, что новый закон имеет ряд преимуществ. Так, регистрация будет проводиться без территориальной привязки к объекту недвижимости. То есть документы на регистрацию прав собственности и кадастровый учет недвижимости можно подать в любом офисе приема-выдачи документов. Порядок учета значительно упрощен, поскольку кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимость объединяются в единую электронную систему.

В Росреестре уточняют, что нужно подать одно заявление, и в течение 10 дней регистраторы оформят и кадастровый учет, и регистрацию прав. Можно также обратиться в многофункциональный центр "Мои документы" (срок оказания услуги увеличится на два дня). Сроки получения выписок из Единого госреестра для проведения каких-либо сделок сокращены до трех дней.

И, кстати, впервые вводится ответственность за необоснованный отказ чиновников принять документы или предоставить сведения из ЕГРН, за нарушение сроков, технические ошибки в документах.

Текст: Е. Скобелева