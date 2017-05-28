В результате крушения самолета на Аляске погибли два человека

Легкомоторный самолет Piper PA-30 разбился в США, округ Хейнс, юго-восток штата Аляска. В результате инцидента погибли сразу два человека. Один находится в тяжелом состоянии. Это сообщение принадлежит Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).



О происшествии в СМИ представлена следующая информация: - двухмоторный самолет упал вскоре после взлета. Пострадавшего доставили по воздуху в больницу.





Совет начал расследовать катастрофу. Какая-либо информация о возможных причинах случившегося не приводится.





Текст:

Т. Сокот



