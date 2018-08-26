Интересная находка в США: обнаружена белая акула красного цвета

Ученые еще не выяснили причину странной расцветки акулы. Также они заинтересовались обстоятельствами ее гибели.

Примечательный внешний признак рыбы - яркая красная окраска брюха. Такая же и пасть у акулы.

Их заинтересовала большая белая акула необычной расцветки. Тушу вынесло на берег волнами неподалеку от городка Труро. Хищник большой. Его длина приблизительно три метра.

Это находка в штате Массачусетс. Ее исследуют ученые.

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