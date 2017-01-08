Аномальные холода стали причиной продления школьных каникул во Владимире
Управление образования Владимира продлило зимние каникулы для школьников до 10 января. Такое решение вызвано аномально холодной погодой, - сообщили в пресс-службе городской администрации. Дошкольные учреждения откроются 9 января. Но родителей просят оставить детей дома, если есть такая возможность.
Ранее городские власти перенесли рождественские гуляния в
связи с понижением температуры до - 30 градусов. Как информировали в ГУ МЧС по
Владимирской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение и
установился сильный мороз. По прогнозам, в предстоящие сутки на северо-востоке
региона температура может опуститься до -36.
На трассе М-7 "Волга" во Владимирской области развернуты
мобильные пункты обогрева. Они действуют на 174-м километре южного объезда
Владимира и 300-м километре в Вязниковском районе. О резком похолодании в ряде центральных
регионов России предупреждали синоптики и экстренные службы.
Текст: Е. Скобелева