Аномальные холода стали причиной продления школьных каникул во Владимире

Ранее городские власти перенесли рождественские гуляния в связи с понижением температуры до - 30 градусов. Как информировали в ГУ МЧС по Владимирской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение и установился сильный мороз. По прогнозам, в предстоящие сутки на северо-востоке региона температура может опуститься до -36.



На трассе М-7 "Волга" во Владимирской области развернуты мобильные пункты обогрева. Они действуют на 174-м километре южного объезда Владимира и 300-м километре в Вязниковском районе. О резком похолодании в ряде центральных регионов России предупреждали синоптики и экстренные службы.