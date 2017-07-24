Самолет-амфибию Бе-200 задействовали на тушении крупных пожаров в Якутии

Также было принято решение привлечь самолет-амфибия Бе-200 с целью потушить крупный природный пожар в Вилюйском районе Якутии, информирует общественность руководитель департамента лесного хозяйства республики Вячеслав Попов.







Попов утонил следующую информацию: -"Мы привлекли самолет Бе-200 на тушение пожаров в Вилюйском районе, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам. Сейчас все под контролем. Все силы и средства мобилизованы на тушении пожаров в Вилюйском районе. На следующей неделе ожидаем прибытие самолета Ан-26 со специалистами Рослесхоза, которые будут вызывать искусственные дожди над Вилюйским районом".





Известно, что тушат пожар в Вилюйском районе 286 человек.





Напомним, что всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории специалистами зарегистрировано 212 лесных пожаров. Общая площадь возгорания более 36 тыс. га.





На протяжении суток ликвидировано четыре крупных пожара. Общая площадь возгорания составила более 1,5 тыс. га. Горело сразу в трех районах: Намский, Усть-Алданский и Верхневилюйский.





Попов сообщил, что на этой неделе должны провести взрывные работы на отдаленных и труднодоступных местностях.





"Мы попросили Рослесхоз обеспечить нас взрывчаткой, чтобы потушить пожары в отдаленных местностях. Посредством этих… взрывчатых веществ будет производиться тушение низовых пожаров".





Попов объяснил следующее: - с целью мониторинга лесных пожаров департамент лесного хозяйства республики привлек беспилотные летательные аппараты. Он обратил внимание на то, что "мониторинг осуществляется круглосуточно, чтобы локализовать и ликвидировать пожар оперативно. Но сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению лесных пожаров".





Текст:

Т. Сокот



