Горбатые киты заходят в крокодиловую реку впервые в Австралии
14.09.2020 08:42 / В мире / Прочли: 617 человек
Горбатый кит был найден в реке Ист-Аллигатор в Национальном парке Какаду.
Австралийские официальные лица заявляют, что они попытаются вывести горбатого кита из реки, кишащей крокодилами, на Северной территории после того, как он заблудился и оказался в 30 км (18,5 миль) от берега.
Эксперты считают, что кит и другие животные совершали ежегодную морскую миграцию, когда некоторые из них «свернули не туда».
Позже два кита смогли выплыть из реки, но по крайней мере один остался.
Это первый известный случай обнаружения кита на территории крокодилов в Австралии.
Учитывая его предполагаемую длину 16 м (52 фута), считается, что крокодилы вряд ли потревожат его.
Но этот риск может возрасти, если кит застрянет на мелководье, заявили официальные лица в понедельник.
Что же все-таки случилось?
Киты были замечены на прошлой неделе в реке Восточный Аллигатор людьми, плывущими на лодках в Национальном парке Какаду - крупнейшем национальном парке Австралии и объекте Всемирного наследия.
Вид животных, плывущих по илистым излучинам реки вдали от открытых водоемов, поразил местных жителей.
«Это то, что никогда не регистрировалось раньше - не только на Северной территории, но и в Австралии. Это действительно очень необычно», - сказала Кэрол Палмер, ученый по морским экосистемам для правительства территории.
Как туда попали киты?
Палмер сообщила Австралийской радиовещательной корпорации, что эксперты не уверены, «почему эти киты свернули не туда» у северного побережья страны.
Считается, что они направлялись на юг, в Антарктиду, но по ошибке вошли в устье, которое привело их дальше вверх по течению в речную систему.
Весной киты мигрируют в более теплые воды у берегов Австралии, чтобы родить, прежде чем отправиться обратно в Антарктиду на корм.
Хотя река изобилует морскими крокодилами, специалисты не ожидают конфронтации.
Но если кит попадает в ловушку в неглубоких поворотах и вымывается на берегу, «это легкий корм для них», - сказала Палмер в одном из интервью.
«Мы не сможем поднять 12-16-метрового горбатого кита с песчаной косы, и это потенциально может привести к появлению крокодилов».
Что делают чиновники, чтобы помочь? Чтобы расчистить путь к океану, на части реки запрещены лодки. Была надежда, что кит уйдет сам, но он остался в самом глубоком участке реки - примерно в 20 км от моря.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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