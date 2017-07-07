150 тысяч жителей Томска остались без света из-за взрыва на подстанции

Горожане около 13.30 по местному времени услышали мощный хлопок. После этого звука в воздух поднялся огненный гриб. Вскоре на видеохостинге Youtube очевидцы опубликовали запись с кадрами происшествия.



По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание, что спровоцировало загорание в резервуарах с маслом. Точные причины инцидента должна установить собранная спецкомиссия. В пресс-службе МЭС Сибири к сегодняшнему утру заверили, что энергопитание на подстанции «Восточная» возобновлено.

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Е. Скобелева