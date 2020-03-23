Ученые о том, что алкоголь в любых количествах повышает риск рака

Ученые говорят, что такой эффект оказывает даже одна порция алкоголя в день на протяжении многих лет.



На сегодняшний день все чаще звучит точка зрения, что человечеству следует полностью отказаться от употребления спиртных напитков. В прошлом с таким призывом выступали как Всемирная организация здравоохранения, так и представители многих университетов. Хотя польза алкоголя «в малых дозах» продолжала быть предметом спора среди учёных.

Однако все большей популярностью пользуется всё большей популярностью точка зрения, что полезнее всего потреблять вино в малых количествах. Полифенолы и другие соединения, на которые порой ссылаются «защитники» красного вина, вполне реально найти в многочисленной не содержащей алкоголя продукции.





Текст: Т. Сокот



