В Черное море упал болгарский военный вертолет

Речь идет о военном вертолете, который упал в Черное море. Происшествие произошло у берегов Болгарии во время учений. В результате случившегося пострадали сразу три члена экипажа. Это сообщение принадлежит пресс-службе Министерства обороны Болгарии.







Текст сообщения носит следующий характер: - "при выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS565 Panther упал в воду в 7 милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским)".





В Минобороне отметили, что три члена экипажа оказались травмированы. Медики оценили состояние командира экипажа как тяжелое.





Пострадавших привезли в Военную больницу Варны. В настоящий омент проводится расследование.





Обратим внимание, что первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".

Текст: Т. Сокот



