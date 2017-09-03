Мир шокирован: КНДР провела шестое ядерное испытание и в этот раз подорвала мощнейшую в истории водородную бомбу

Мировые СМИ, ссылаясь на заявления властей Китая, Южной Кореи и Японии пишут о том, что ранним утром воскресенья, 3 сентября, КНДР провела свои шестые ядерные испытания. За несколько часов до этого Пхеньян официально заявил о том, что в этой закрытой стране была разработана мощная водородная бомба.



В соседней Южной Кореи заявили сегодня утром, что на территории КНДР зафиксирована высокая сейсмическая активность – землетрясение силой в 5,2 балла по шкале Рихтера. И с большой долей вероятности, эти толчки имели искусственное происхождение и явились последствием новых ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном. Чуть позже Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в КНДР в целых 6,3 балла.

Землетрясение на территории Северной Кореи зарегистрировали китайские, американские, южнокорейские и японские сейсмологи. И все они высказали свои подозрения об искусственном его происхождении: очаг землетрясения залегал на глубине ноль километров, то есть на поверхности земли, а значит, это был колоссальной силы взрыв. Более того: землетрясение произошло в северокорейском уезде Кильджу, где как раз расположен ядерный полигон Пульгери, на котором военные КНДР проводили все предыдущие испытания ядерных ракет. Получив такие выводы экспертов, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин экстренно созывает Совет национальной безопасности.

А спустя несколько часов власти КНДР официально подтвердили испытания ядерной бомбы.

Текст: Е. Скобелева