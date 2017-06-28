Более 30 человек в числе пострадавших в результате схода поезда с рельсов в нью-йоркском метро

На станции метро "125-я улица", Гарлема, с рельсов сошли два вагона поезда.



По меньшей мере в результате случившегося пострадали 34 человека. Это сообщение принадлежит пожарной службе Нью-Йорка.





О пострадавших известно следующее: - большинство из них отравились дымом. В настоящий момент угрозы для их жизни не существует. Людей эвакуировали из сошедшего с рельсов поезда, а также из трех других поездов, которые находились в туннеле.





Происшествие прокомментировал начальник транспортного управления Нью-Йорка Джо Лоты. Он проинформировал общественность в следующем:

"насколько сейчас известно, причина не в отказе оборудования и не в неполадках на путях. Причины инцидента расследуются". Джо Лоты уточнил, что дым в тоннеле и на станции "125-я улица" является результатом возгорания скопившегося на путях мусора, который подожгли искрами, возникшие в результате экстренного торможения состава.





Свои комментарии о ЧП оставило транспортное управление Нью-Йорка на своей странице в Twitter. Его представители сообщили, что причина инцидента – это нарушение электропитания. Оно и спровоцировало резкое торможение поезда.





Ремонтные бригады начали восстанавливать электропитания этого участка нью-йоркского метро. В Транспортном управлении Нью-Йорка сообщили, что до сих так и не понятно сколько необходимо времени, чтобы завершить работы. Напомним, что в апреле текущего года в результате нарушения системы электроснабжения одна из станций метро на Манхэттене оказалась обесточена в течение 12 часов.





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Т. Сокот



