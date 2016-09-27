Происшествие в Индии: 11 человек погибли в результате столкновения цементовоза и грузовика

По меньшей мере в результате случившегося погибли 11 человек. 14 оказались тяжело травмированы в результате столкновения цементовоза с небольшим грузовиком. Происшествие произошло рядом с городом Джаякондам, юг Индии. Таково сообщение полиции штата Тамилнад, которое расследует происшествие.







Правоохранительные органы сообщили, что в ночь на понедельник полностью загруженный цементовоз, двигаясь на полном ходу врезался в грузовик небольшого размера. В нем жители деревни Тенкачиперумал, округ Арьялур, возвращались после участия в погребальном обряде.





Авария случилась в пределах 500 метрах от их дома.





На месте происшествия погибли четыре человека. Еще семеро скончались по дороге в больницу. В настоящий момент состояние пяти из 14 пострадавших критическое.





Согласно предварительной версии, авария случилась по вине водителя цементовоза. Тот не справился с управлением. Происшествие прокомментировала полиция, сообщив, что жертв и пострадавших могло быть меньше. Это связано с тем, что местные жители проигнорировали запрет ездить в кузовах грузового транспорта. Последний не предназначен для перевозки людей.





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Т. Сокот



