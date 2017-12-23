Пожар в Лондоне: возгорание произошло в зоопарке

Дальше огонь активно распространился на несколько вольеров. Начали гореть кафе и магазин, которые расположенные рядом.





С огнем активную борьбу вели приблизительно 70 пожарных. К этому времени пожар на территории Лондонского зоопарка удалось локализовать, информирует ощественность пожарная служба британской столицы. Сотрудники этой службы продолжают работать на месте происшествия.

Известно, что в борьбе с огнем, который охватил "кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка", задействованы были порядка 10 пожарных машин. Всего огонь тушили 72 сотрудника пожарной службы Лондона.

В помещениях зоопарка, которые охватил огонь, находились животные. В настояний момент так и не известно, смогли ли эти животные пострадать в огне.

Несколько слов о Лондонском зоопарке. Он основан в 1828 году и является одним из старейших в мире. Его место расположения – северная часть королевского Риджентс-парка.





Текст: Т. Сокот