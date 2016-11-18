Военно-Грузинскую дорогу для движения сегодня закрыли всех видов транспорта

Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Россию с Закавказьем, оказалась закрыта для движения всех видов транспорта. Таково сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии.







Текст сообщения носит следующий характер: - "дорога полностью закрыта с 08:00 мск для всех видов транспорта. Причина - погодные условия на территории Грузии".





Напомним, что накануне движение по дороге запретили для большегрузов и автобусов.





Республиканское МЧС обратилось в свою очередь к водителям, чтобы они воздержались от поездок в заданном направлении до тех пор пока нормализуется обстановка.









Текст:

Т. Сокот



